Vợ “siêu lừa” Nguyễn Thái Luyện chi tiền chạy bệnh án tâm thần

Ngày 18/5 tới đây, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Theo đó, bị cáo Bùi Thế Hùng (65 tuổi, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) cùng đồng phạm bị xét xử về về tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo trong vụ án bị cáo buộc không chỉ làm sai lệch kết luận giám định mà còn thực hiện nhiều hành vi sai phạm khác như nhận tiền để chuyển khoa điều trị, làm giả hồ sơ bệnh án, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo chi sai kinh phí, thậm chí giải quyết cho các đối tượng đang điều trị bắt buộc được về nhà trái quy định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Theo cơ quan chức năng, trong giai đoạn 2016-2024, các cơ quan điều tra ở nhiều địa phương đã trưng cầu giám định tâm thần tại Viện này đối với 2.752 vụ án, với tổng kinh phí quyết toán hơn 16,7 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 1,25 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 270 triệu đồng, môi giới hối lộ 250 triệu đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để chỉ đạo chi sai hơn 9,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, hồ sơ vụ án thể hiện, người thân của các bị can, bị cáo trong những vụ án khác đã tìm cách tiếp cận trực tiếp hoặc thông qua trung gian, đưa từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng nhằm “mua” kết luận giám định theo hướng có lợi.

Một trong các bị can là bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của “siêu lừa” Nguyễn Thái Luyện). Bà bị cáo buộc đã giúp sức tích cực cho chồng thực hiện hành vi lừa đảo hơn 4.500 khách hàng, chiếm đoạt trên 2.466 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mai cùng em chồng còn thực hiện hành vi rửa tiền khi trực tiếp hoặc gián tiếp biết rõ nguồn gốc số tiền gần 13 tỷ đồng mà công ty đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng là do phạm tội mà có. Khi biết Luyện bị bắt, các bị can đã tìm cách rút và chuyển số tiền này ra khỏi tài khoản công ty.

Được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, dù không mắc bệnh tâm thần, Mai vẫn tìm cách hợp thức hóa hồ sơ bệnh án nhằm hưởng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử. Theo đó, bà đã đưa 80 triệu đồng cho Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan để nhờ làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần.

Sau đó, Loan đưa 70 triệu đồng cho Cao Trí Trung (người đang điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) để liên hệ thực hiện việc làm giả hồ sơ. Trung tiếp tục chuyển tiền cho Võ Đức Dương (điều dưỡng của Viện) để nhờ xử lý. Khi nhận tiền, Dương đưa lại 50 triệu đồng cho bác sĩ Nguyễn Thành Quang nhằm hoàn tất hồ sơ nhập viện điều trị, tạo lập bệnh án tâm thần cho Mai.

Tháng 5/2023, TAND Cấp cao tại TPHCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM) đã tuyên phạt Võ Thị Thanh Mai 23 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền (giảm 7 năm so với án sơ thẩm). Lý do được giảm nhẹ hình phạt là bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm và khắc phục hậu quả với số tiền gần 13 tỷ đồng.