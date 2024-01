Người đàn ông "nổ" có quan hệ rộng, lừa chạy án chiếm đoạt 600 triệu đồng

Ngày 24/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Tiến Dũng (52 tuổi, trú quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Tiến Dũng tại cơ quan điều tra (Ảnh: V. Hậu).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Tiến Dũng đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức lừa chạy án. Nạn nhân của Dũng là gia đình một bị can trong một vụ án liên quan đến ma túy tại Nghệ An.

Vốn quen biết nạn nhân, Dũng "nổ" bản thân có mối quan hệ thân quen với các cơ quan tố tụng, có thể chạy án giúp thân nhân của người này.

Tưởng thật, phía nạn nhân đã đưa cho Dũng 600 triệu đồng để lo công việc. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền chiếm đoạt của nạn nhân, Dũng đầu tư kinh doanh trên mạng xã hội và tiêu xài cá nhân hết.

Nguyễn Tiến Dũng bị bắt giữ sau khi nạn nhân có đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An điều tra.