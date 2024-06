Người đàn ông mua xăng đốt ô tô của đối thủ do mâu thuẫn

Ngày 17/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Quốc Huy (54 tuổi, ở phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội Hủy hoại tài sản.

Bị can Hoàng Quốc Huy (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, khoảng 3h30, ngày 5/6, Huy đã mua xăng đốt ô tô khách của anh Nguyễn Đức Thọ (42 tuổi, ở phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả).

Để tránh bị phát hiện, Huy mặc áo mưa, bịt khẩu trang khi thực hiện đốt xe của anh Thọ.

Hành vi của Huy mang tính chất manh động, côn đồ, nguy hiểm, do đó Công an TP Cẩm Phả đã khẩn trương xác minh, điều tra, bắt giữ đối tượng.