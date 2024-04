Người đốt xe do vi phạm nồng độ cồn ở Đồng Nai bị tạm giữ hình sự

Ngày 29/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Thắng (SN 1984, ngụ xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Lê Văn Thắng tại Công an huyện Long Thành (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 28/4, tổ công tác của Đội CSGT Ngã ba Thái Lan lập biên bản Lê Văn Thắng do vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 51, đoạn ngã tư Lộc An (xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai). Lực lượng chức năng tạm giữ xe máy của người này sau khi lập biên bản.

Thắng đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của tổ công tác (thùng xe có 1 xe máy của Thắng và 3 xe máy của người khác bị tạm giữ) với ý định đốt xe.

Khi cảnh sát yêu cầu xuống khỏi phương tiện chuyên dụng, Thắng đã dùng bật lửa đốt xe máy của mình. Do ngọn lửa bùng phát nhanh, chiếc xe máy của Thắng và 3 xe máy khác đã bị hư hỏng.