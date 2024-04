Người đàn ông chăn bò ở Bình Dương bị anh em kết nghĩa đâm chết

Trưa 10/4, Công an thị xã Bến Cát đã phối hợp cùng Công an Bình Dương hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi.

Nạn nhân tử vong là người đàn ông tên C., khoảng 35 tuổi, sinh sống bằng nghề chăn bò.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thông tin ban đầu, rạng sáng nay, ông C. đang đẩy xe chở phân bò thì bị một người đàn ông cầm dao đến tấn công khiến nạn nhân bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện sau đó.

Nhận được tin báo, công an phường Hòa Lợi có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Nghi phạm gây án bị công an bắt giữ ngay sau đó. Được biết, giữa nạn nhân và nghi phạm từng kết nghĩa anh em, chơi với nhau rất thân.

Vụ án đang được Công an Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.