Người đàn ông bị "gái xinh, lương thiện" trên mạng lừa gần 1 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận trình báo của ông Đạt (50 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo trình bày của ông Đạt, cách đây ít ngày, trang Facebook cá nhân của ông nhận được tin nhắn hỏi thăm của một người tên là Hà My. Tò mò, ông Đạt vào trang cá nhân của người này xem.

"Cô ta trông xinh đẹp, trên Facebook thể hiện là người tử tế, lương thiện và tri thức", ông Đạt nói. Có thiện cảm nên người đàn ông này nhắn tin trả lời người phụ nữ Hà My.

Người đàn ông mất gần 1 tỷ đồng vì thực hiện nhiệm vụ trên một trang miền giả mạo thương hiệu nổi tiếng (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Theo giới thiệu thì cô gái này 29 tuổi, quê Hải Phòng, sang Hàn Quốc sinh sống, hiện là chủ một quán cà phê nhỏ bên này. Vì xa gia đình nên cô ta mong muốn có thêm nhiều bạn để trò chuyện, tâm sự cho đỡ trống trải. Biết ông Đạt hơn mình đến 20 tuổi nhưng Hà My vẫn đề nghị "gọi anh cho tình cảm".

Quá trình trò chuyện qua lại, ông Đạt và Hà My tỏ ra tâm đầu ý hợp. Ông Đạt từng gọi qua ứng dụng Messenger với Hà My để trò chuyện. Mặc dù Hà My viện lý do không hiển thị hình ảnh trong cuộc gọi nhưng người đàn ông vẫn tin tưởng vào sự lương thiện của người này.

Hà My hứa khi về Việt Nam sẽ vào Nghệ An hẹn ông Đạt cà phê, gặp gỡ giao lưu khiến người đàn ông đã có gia đình cảm thấy háo hức.

Quá trình trò chuyện, cô gái này cho biết do tài khoản của mình bị trục trặc nên nhờ ông Đạt thực hiện "nhiệm vụ" trên trang miền của một thương hiệu thời trang xa xỉ. Nhiệm vụ của ông Đạt là đăng nhập vào tài khoản của Hà My theo đường link được gửi, thực hiện lệnh mua/bán hàng.

Khi người đàn ông này làm theo hướng dẫn, Hà My thông báo tài khoản ngân hàng cô ta đã nhận được hoa hồng. Khi ông Đạt thực hiện giúp "nhiệm vụ" thứ 2, cô gái tỏ ra vui mừng vì sự may mắn của người đàn ông này giúp cô có khoản hoa hồng lớn.

Để cảm ơn, cô gái sẽ gửi tặng ông Đạt một mã dự thưởng. Dù ông Đạt từ chối, bảo chỉ làm giúp thôi nhưng Hà My năn nỉ ông nhận mã dự thưởng để "không cảm thấy mang nợ".

Cô ta bảo thực hiện nhiệm vụ đơn giản, ít rủi ro nhưng khoản hoa hồng khá hấp dẫn, nếu chăm chỉ cũng kiếm được 400.000-500.000 đồng/ngày và thuyết phục ông Đạt tham gia.

Theo hướng dẫn của Hà My, ông Đạt đăng ký tài khoản và thực hiện đơn hàng đầu tiên. Tài khoản nhận tiền giao dịch là tài khoản đăng ký dưới tên một công ty nên ông Đạt yên tâm.

Người dân cần cẩn trọng với các giao dịch "làm nhiệm vụ" trên mạng xã hội (Ảnh: Hoàng Lam).

"Đơn hàng này trị giá 5 triệu đồng. Sau khi nộp tiền vào tài khoản chỉ định để mua hàng, tôi thực hiện lệnh bán, ngay lập tức tài khoản có thông báo nhận 5,3 triệu đồng", ông Đạt kể.

Ông Đạt được thuyết phục thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo, với giá trị cao hơn, đồng nghĩa mức hoa hồng cao. Khi ông chuyển 250 triệu đồng thì bắt đầu nhận được thông báo có sai sót trong đặt lệnh mua, bán.

Hệ thống yêu cầu ông nộp thêm tiền để giải quyết nhằm sớm nhận lại tiền gốc và số tiền hoa hồng "rất cao". Người đàn ông này tiếp tục chuyển tiền cho đến khi không còn khả năng xoay xở mới phát hiện bản thân mình bị lừa. Tài khoản Facebook Hà My cũng biến mất.

Tổng số tiền ông Đạt đã bị chiếm đoạt là 952 triệu đồng.

"Đây là thủ đoạn không mới. Các đối tượng lừa đảo thường tải hình ảnh trai xinh, gái đẹp trên mạng xã hội để lập Facebook nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Trên Facebook chúng thường thể hiện là người có học thức, tử tế để tạo lòng tin, đánh vào tâm lý "con mồi".

Trang miền nạn nhân thực hiện giao dịch thực chất chỉ là giả mạo của thương hiệu nổi tiếng. Số tài khoản mà nạn nhân chuyển tiền cũng là tài khoản được mua lại từ những cá nhân, tổ chức khác", nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cho hay.