Ngọc "Sùi" là ai?

Ngày 8/6, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức Ngọc "Sùi”, 50 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) cùng nhiều đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngọc “Sùi” từng được nhắc đến như một nhân vật có “số má” trong giới giang hồ Hà Nội, với nhiều mối quan hệ phức tạp. Trên mạng xã hội, đối tượng hay chia sẻ hình ảnh chụp với những giang hồ khác như Hải "Bánh", Nguyễn Văn Vi (biệt danh Vi “Ngộ”, một trùm giang hồ ở Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, Ngọc "Sùi" cũng tự quảng cáo bản thân với hình ảnh một người kinh doanh trầm hương, kỳ nam, sâm Ngọc Linh. Ngọc được giới thiệu là chủ cơ sở Trầm hương Minh An, gắn với các sản phẩm “trầm - sâm” tại Hà Nội.

Kênh TikTok của Ngọc "Sùi" (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ xuất hiện với tư cách doanh nhân, Ngọc "Sùi” còn xây dựng hình ảnh một người từng trải, thường chia sẻ các video về đời sống, kinh doanh và những câu chuyện mang màu sắc “bài học cuộc sống”.

Kênh TikTok “Ngọc Sùi Official” thu hút hơn 640.000 người theo dõi và hơn 11 triệu lượt thích.

Trong vụ án mới nhất, Công an TP Hà Nội xác định Ngọc thành lập Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc cho các hoạt động của mình. Cơ quan điều tra cũng cáo buộc Ngọc thường xuyên đăng tải video trên mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, khuếch trương thanh thế và tạo ảnh hưởng trong xã hội.

Theo điều tra, năm 2023, xuất phát từ tranh chấp liên quan hoạt động góp vốn kinh doanh khách sạn, Bùi Huỳnh Bính Ngọc được nhờ đứng ra đòi lại phần vốn góp, lợi nhuận tại một cơ sở kinh doanh khách sạn trên địa bàn Hà Nội. Sau khi bàn bạc, nhóm này thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây sức ép với anh C.C.M..

Cơ quan điều tra cáo buộc Ngọc thuê một nhóm người là thương binh sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên khách sạn. Nhóm này còn đến trước cổng trường nơi con của anh C.C.M. theo học để theo dõi, quay clip đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại.

Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức Ngọc "Sùi”) (Ảnh: Công an cung cấp).

Do lo ngại hoạt động kinh doanh bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và quyền lợi, anh C.C.M. buộc phải chuyển 6,8 tỷ đồng cho nhóm đối tượng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng phân chia theo thỏa thuận từ trước.

Theo cơ quan công an, Bùi Huỳnh Bính Ngọc có 2 tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Giữ người trái pháp luật. Ngọc đang bị tạm giam trong một vụ án khác do Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thụ lý, điều tra.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng, xử lý theo quy định.