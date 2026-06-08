Huy động 50 cán bộ triệt xóa đường dây cá độ quy mô 20 tỷ đồng

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số đề hoạt động quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Qua công tác trinh sát, cảnh sát phát hiện đường dây cá độ bóng đá do Lê Trung Hải (SN 1986) và Nguyễn Quang Hiếu (SN 1991), cùng trú tại xã Hòa Vang, Đà Nẵng và đồng bọn tổ chức, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố.

Nhóm đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngày 3/6, ban chuyên án huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 8 tổ công tác đồng loạt triển khai phá án.

Lực lượng cảnh sát hình sự đã triệu tập và tạm giữ hình sự 7 đối tượng, gồm: Nguyễn Đinh Đăng Nguyên (SN 1992), Lê Trung Hải (SN 1986), Nguyễn Phước Nguyên (SN 1985), Nguyễn Quang Hiếu (SN 1991), Nguyễn Thị Châu (SN 1970), Vũ Bảo (SN 1985) và Nguyễn Thị Nở (SN 1975), cùng trú tại Đà Nẵng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tang vật công an thu giữ gồm 12 điện thoại di động, hơn 150 trang tài liệu thể hiện nội dung cá độ bóng đá, ghi số đề và các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc; tạm giữ số tiền hơn 231 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1 đến nay, các đối tượng sử dụng mạng xã hội, tin nhắn điện thoại để nhận, chuyển bảng đề và cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.