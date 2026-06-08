Tạm giam người phụ nữ lừa đảo hơn 18 tỷ đồng từ chiêu trò đáo hạn ngân hàng

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định tạm giam Trần Thị Tuyết Nhi (SN 1990, trú xã Tiểu Cần) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhi tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào cuối năm 2024, Trần Thị Tuyết Nhi đã lâm nợ số tiền lên đến 6,3 tỷ đồng và mất khả năng chi trả. Từ đó, Nhi nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi của mình, Nhi đã thuê người làm giả các hợp đồng vay tín dụng của nhiều ngân hàng. Sau đó, đối tượng này chụp ảnh các bản hợp đồng giả mạo và gửi cho các nạn nhân nhằm tạo dựng lòng tin.

Với chiêu thức "đáo hạn ngân hàng", Nhi đã vay tiền từ chị N.T.D.T. (SN 1993, ngụ xã Song Lộc) và chị T.T.S.D. (SN 1991, ngụ phường Trà Vinh), chiếm đoạt tổng cộng hơn 18 tỷ đồng của hai nạn nhân.