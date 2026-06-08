Thanh niên dùng mã tấu chém người lĩnh 18 tháng tù

Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Viết Cường (18 tuổi, trú tại phường Mạo Khê, Quảng Ninh) về các tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn với Đỗ Thành Đạt, tối 19/12/2025, Cường hẹn gặp đối phương tại phường Mạo Khê và chuẩn bị sẵn một thanh mã tấu, giấu gần địa điểm gặp mặt.

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: Lê Hồng Sơn).

Khi Đạt cùng bạn đến nơi, hai bên xảy ra cãi vã, thách thức nhau. Đạt dùng thắt lưng vụt vào người Cường nhưng không gây thương tích. Ngay sau đó, Cường lấy mã tấu chém nhiều nhát vào người và tay trái của Đạt.

Kết quả giám định xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể 26%. Sau khi gây án, Cường rời khỏi hiện trường.

Ngày hôm sau, bị cáo đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp hung khí và tự nguyện bồi thường cho bị hại 25 triệu đồng. Bị hại cũng có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Cường.

Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo cấu thành tội Cố ý gây thương tích theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự và tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, tòa tuyên phạt Vũ Viết Cường 18 tháng tù giam.

Theo cơ quan xét xử, chỉ vì không kiềm chế được bản thân khi xảy ra mâu thuẫn, bị cáo đã phải chịu trách nhiệm hình sự và đối mặt với những hệ lụy lâu dài cho tương lai.