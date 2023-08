Ngoài đại gia Nguyễn Cao Trí, những ai vướng lao lý cùng bà Trương Mỹ Lan?

Chiều 5/8, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, ngày 15/1, ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, Thành viên hội đồng trường Đại học Văn Lang, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh) đã bị bắt tạm giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại Công ty CP Đầu tư An Đông (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), cơ quan CSĐT phát hiện bà Trương Mỹ Lan (66 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát - Tập đoàn VTP ) có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Trí.

Ông Nguyễn Cao Trí (Ảnh: VLU).

Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu USD để chiếm toàn bộ số tiền trên.

Tại cơ quan điều tra, Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT cũng đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông ta để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án.

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn VTP đang được Bộ Công an mở rộng điều tra. Nhiều cá nhân được xác định có liên quan tới vụ án của bà Trương Vỹ Lan.

Hàng chục người đã bị khởi tố

Ngày 8/10/2022, bà Trương Mỹ Lan bị Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Trương Huệ Vân (34 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor); bà Nguyễn Phương Hồng (38 tuổi, Trợ lý tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); ông Hồ Bửu Phương (50 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cũng bị khởi tố, tạm giam về tội danh trên.

Bị can Trương Mỹ Lan (Ảnh: Bộ Công an).

Nhà chức trách xác định, bà Lan cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019.

Ngày 19/12/2022, Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) cho biết, tính đến thời điểm đó, Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can để điều tra hai vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn VTP, sau hai tháng khởi tố.

Song, tiến trình điều tra vẫn đang diễn ra, do đó Đại tá Hà thông tin chưa thể công bố danh tính và tội danh của các bị can bị khởi tố.

Vụ án xuất phát từ việc phát hành, mua bán trái phiếu xảy ra tại Công ty CP Đầu tư An Đông - một "tập đoàn con" trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Khi vào cuộc, Bộ Công an đã điều tra toàn diện số lượng công ty rất lớn trong hệ sinh thái này.

Từ đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội đã ra thông báo về việc tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, tặng, cho, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần, vốn góp của 762 công ty có đăng ký mã số thuế trên địa bàn và 14 cá nhân liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn VTP.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP rà soát, xác định và cung cấp thông tin các quyền sử dụng đất liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nguồn gốc (hoặc không có nguồn gốc) Nhà nước.

Theo danh sách đính kèm, 156 thửa đất có liên quan tập đoàn trên tập trung ở quận 1, 3, 5, 7, huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức.

Vụ án khó

Tại cuộc họp báo cuối tháng 10/2022, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và bị can Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm là vụ án khó, rất khó với lực lượng thực thi pháp luật.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng thống nhất đây là vụ án khó. Khó nhưng mà phải làm. Càng khó càng quyết tâm làm - ông Xô nhấn mạnh và cho biết thành viên tham gia Ban Chuyên án là những cán bộ bản lĩnh, "dạn dày kinh nghiệm trận mạc", đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an.

3 bị can bị bắt cùng với bà Trương Mỹ Lan: Trương Huệ Vân, Nguyễn Phương Hồng, Hồ Bửu Phương từ trái qua. Riêng Phương Hồng đã đột tử sau 2 ngày bị bắt (Ảnh: Bộ Công an).

Theo Trung tướng Xô, việc khởi tố vụ án này để đảm bảo thượng tôn pháp luật, đảm bảo sự nghiêm minh; đảm bảo thị trường trái phiếu, chứng khoán, tài chính, ngân hàng hoạt động lành mạnh, ổn định, bền vững; đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quá trình tố tụng có bị can và một số người liên quan qua đời do đột tử. Theo ông Xô, điều này tất nhiên sẽ gây thêm khó khăn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, với quyết tâm của lực lượng thực thi pháp luật, ông khẳng định điều này không gây ảnh hưởng, vụ việc chắc chắn sẽ được làm rõ, làm đúng pháp luật, đảm bảo đúng người đúng tội.

"Qua các thông tin trên, tôi xin khẳng định, hoàn toàn không có yếu tố hình sự hóa quan hệ kinh tế - xã hội. Vấn đề là tinh thần thượng tôn pháp luật được đảm bảo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư", ông Xô nói.

Bà Trương Mỹ lan là ai?

Bà Trương Mỹ Lan là nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa giàu có, có tiếng tăm. Tập đoàn VTP của bà Lan là doanh nghiệp nắm giữ nhiều khu đất "vàng" tại TPHCM. Trong đó, dự án biểu tượng của Vạn Thịnh Phát là tòa nhà Times Square với 2 mặt tiền Nguyễn Huệ - Đồng Khởi (TPHCM).

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ban đầu kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn nhưng phát triển thành tập đoàn đa ngành nghề hàng đầu (Ảnh: Website Vạn Thịnh Phát)

Chồng bà Lan là một doanh nhân bất động sản ở Hong Kong (Trung Quốc). Tập đoàn VTP được bà Trương Mỹ Lan thành lập năm 1992, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng do con gái của bà Lan là Trương Huệ Vân giữ chức Tổng giám đốc.

Năm 2007, Tập đoàn VTP mở rộng đầu tư và phát triển sang lĩnh vực bất động sản thông qua việc thành lập Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát và Công ty CP Đầu tư An Đông.

Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn có cổ phần ở Công ty CP Đầu tư Time Square, vốn điều lệ 2.100 tỷ đồng, thuộc sở hữu của chồng bà Lan và Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula với vốn đăng ký 18.000 tỷ đồng.

Tập đoàn VTP còn đồng sở hữu nhiều dự án bất động sản có vị trí đắc địa tại TPHCM như Union Square, Times Square, VTP Office Building, khách sạn thương mại An Đông, khu dân cư Bonville Land, khách sạn Duxton, Cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, khu dân cư cao cấp Sterling Residence...

Thời gian trước, Bà Trương Mỹ Lan còn gây bất ngờ khi mua lại tòa tháp Thuận Kiều Plaza, diện tích 10.000m2 ngay trung tâm quận 5. Gia tộc của bà Trương Mỹ Lan cũng đã bỏ ra hơn 700 tỷ đồng mua lại căn biệt thự cổ từ thời Pháp ở ngay trung tâm quận 3 (TPHCM).