Nghịch tử vác dao phóng lợn chém tử vong cha và chú ruột

Ngày 5/5, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Lâm Hoài Ân (18 tuổi, trú thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Lâm Hoài Ân (Ảnh: Công an An Giang).

Theo thông tin ban đầu, chiều 3/5, ông Lâm Hoàng S. (43 tuổi, cha của Ân) ăn nhậu tại nhà cùng em ruột là ông Lâm Viết T. (40 tuổi) và 2 người khác. Khuya cùng ngày, Ân đi chơi về thì xảy ra cãi vã với cha và chú.

Sau khi bỏ đi một lúc, Ân trở về nhà cùng 2 người khác, cầm theo dao phóng lợn. Vừa nhìn thấy chú ruột, Ân liền lao vào đâm ông T. một nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Không dừng lại, Ân tiếp tục chém vào tay cha là ông S. và đuổi chém những người còn lại.

Gây án xong, nhóm của Ân rời khỏi hiện trường.

Hung khí Ân dùng để đâm cha và chú (Ảnh: Công an An Giang).

Ông S. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Ân bị công an bắt giữ sáng 4/5 khi đang lẩn trốn ở Kiên Giang. 2 người đi cùng Ân thời điểm gây án cũng bị công an điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.