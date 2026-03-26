Nghịch tử lĩnh án chung thân vì truy sát bố, chém mẹ tử vong

Sáng 26/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tuyên phạt Trần Văn Dụng (SN 1992, trú xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) mức án chung thân về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 25/6/2025, bố mẹ Dụng là ông T.V.T. (SN 1960) và bà V.T.H. (SN 1961) cùng con cháu đang chuẩn bị ăn tối. Lúc này, Dụng ngồi ngoài thềm hút thuốc. Thấy vậy, ông T. nhắc nhở Dụng vào dùng bữa.

Cho rằng bố nói nhiều, Dụng bực tức, lớn tiếng cãi lại và xông vào tát ông T..

Được vợ chồng em gái can ngăn, Dụng không dừng lại mà chạy xuống bếp lấy con dao, đuổi theo truy sát ông T. nhưng người bố kịp chạy thoát. Sau đó, anh ta quay lại nhà và thấy mẹ đang dọn mâm cơm. Mặc cho người mẹ van xin, Dụng vẫn xuống tay khiến nạn nhân tử vong.

Nghịch tử Trần Văn Dụng tại tòa (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sau khi gây án, Dụng thản nhiên đi rửa tay chân, đặt hung khí lên bàn ăn và ngồi chờ công an đến áp giải.

Theo cơ quan chức năng, Dụng từng có thời gian đi tù, sau khi trở về có biểu hiện bệnh lý tâm thần. Thời điểm trước, trong và sau khi gây án, Dụng bị rối loạn tâm thần do trước đây từng sử dụng ma túy.

Tại phiên tòa, người nhà bị cáo chia sẻ, Dụng lúc tỉnh táo hiền lành, sống khép kín nhưng mỗi lần uống rượu lại thay đổi tính nết, nhiều lần gây gổ với người thân và hàng xóm.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Trần Văn Dụng đặc biệt nguy hiểm, mất nhân tính và gây rúng động dư luận địa phương nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị cáo được hưởng tình tiết khoan hồng do thành khẩn khai báo, người thân có đơn xin giảm nhẹ.