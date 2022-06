Nghi án bé trai 18 tháng tuổi bị bạo hành tử vong

Cháu trai 18 tháng tuổi nghi bị bạo hành tử vong

Sáng 2/6, Công an huyện Bến Lức phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An điều tra vụ bé trai 18 tháng tuổi nghi bị bạo hành tử vong.

Thông tin ban đầu, anh T. (24 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) và chị H. cưới nhau được 6 năm, có 2 con. Năm 2021, do mâu thuẫn, vợ chồng anh ly hôn, cháu P. (18 tháng tuổi) theo mẹ về huyện Bến Lức, còn anh T. nuôi con gái lớn ở TP Tân An.

Sau đó, chị H. có quan hệ tình cảm, sống như vợ chồng với một người đàn ông 28 tuổi tại nhà trọ thuộc xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Tối 1/6, anh T. nhận được thông tin con trai tử vong trước khi đưa vào bệnh viện, trên người cháu P. có nhiều vết thương, nghi bị bạo hành.

Gia đình đang lo hậu sự cho cháu P. và đề nghị cơ quan điều tra làm rõ.

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Yên xác nhận địa bàn xảy ra nghi án bạo hành bé trai 18 tháng tuổi dẫn đến tử vong. Công an huyện Bến Lức đã đưa mẹ cháu P. cùng người tình về trụ sở làm rõ.