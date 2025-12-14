Ngày mai cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ hầu tòa phúc thẩm

Theo dự kiến, ngày 15/12, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ).

Ngoài bà Lan, tòa án cũng nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của nhiều người khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương như bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử sơ thẩm, phạt 30 năm tù về nhiều tội danh.

Tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Hoàng Thị Thuý Lan 14 năm tù; Lê Duy Thành 12 năm tù; Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), 7 năm tù; Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), 7 năm tù; Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi (cũ), 8 năm tù… cùng về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), bị phạt 3 năm tù; Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), 3 năm tù; Ngô Đức Vượng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (cũ), 30 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Doãn Khánh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ), 30 tháng tù treo cùng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ (Ảnh: Trọng Dũng).

Theo bản án sơ thẩm tuyên hồi tháng 7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xác định trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc để đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi với tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng.

Thông qua việc hối lộ hoặc nhờ cậy các lãnh đạo, Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi.

Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng. Hành vi này bị viện kiểm sát xác định phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu còn chỉ đạo cấp dưới dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 504 tỷ đồng tiền thuế. Hành vi này phạm vào tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, Nguyễn Văn Hậu đã gây thiệt hại 963 tỷ đồng ở các hành vi vi phạm về đấu thầu hoặc kế toán, cộng thêm 204 tỷ đồng khi xác định lại giá đất, bị cáo này chịu cáo buộc gây tổng thiệt hại 1.168 tỷ đồng cho Nhà nước.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định Đặng Trung Hoành, cựu Phó chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít (Vĩnh Long cũ), bị cáo buộc lợi dụng bản thân là người quen "lãnh đạo cấp trên" để được Nguyễn Văn Hậu đưa 700 triệu đồng.

Quá trình Hậu mua đất cho "người nhà lãnh đạo cấp trên", Hoành được bên bán cho 110 triệu đồng hoa hồng. Hành vi của bị cáo này phạm vào tội Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Đánh giá chung, Hội đồng xét xử cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Hành vi của các bị cáo xâm phạm các quy định về thuế, đấu thầu, kế toán… gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh doanh, gây bất bình, bức xúc trong dư luận.

Việc Nguyễn Văn Hậu đưa hối lộ còn làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng xấu tới cách hành xử của các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ các địa phương...

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo trong vụ án khác nhau, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng sai phạm của bị cáo này lại là tiền đề cho bị cáo khác sai phạm, mỗi người là một mắt xích; do vậy cần phải xử lý nghiêm.