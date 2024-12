Nam thanh niên đạp ngã tài xế chở hàng ở TPHCM bị phạt 6,5 triệu đồng

Liên quan vụ nam thanh niên đạp ngã xe máy của tài xế chở hàng, Công an quận Bình Tân đã ra quyết định xử phạt đối với H.M.T. (SN 2005, ngụ quận Bình Tân).

Theo cảnh sát, T. bị xử phạt 6,5 triệu đồng về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc xâm phạm sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tài xế chở hàng bị T. đạp ngã (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, chiều 20/11, T. lái xe máy chở theo bạn gái sinh năm 2007, chạy trên Hương Lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Bất ngờ, nam thanh niên tăng ga chạy vượt lên, đạp vào xe máy của một tài xế chở hàng.

Vụ việc khiến nạn nhân cùng xe máy ngã xuống đường, may mắn không bị thương. Hành động của T. được camera hành trình của một người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội.

Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra, mời những người liên quan lên làm việc. Bước đầu T. thừa nhận hành vi đạp ngã tài xế chở hàng. Anh ta khai do người đàn ông chở thùng hàng suýt va vào xe máy do T. cầm lái đang chở theo bạn gái. Nam thanh niên bực tức, chạy vượt lên và đạp xe nạn nhân.