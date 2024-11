Nam sinh xuất sắc và lý do đặc biệt khi quản lý diễn đàn đồi trụy Thiên địa

Trong phiên tòa xét xử vụ án Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy do Nguyễn Đức Vinh (SN 1975, trú thành phố Vinh, Nghệ An) cầm đầu diễn ra mới đây, N.P.N. (SN 2002, trú tỉnh Long An) là một bị cáo khá đặc biệt.

N. bị công an bắt giữ khi đang là sinh viên một trường đại học khá có tiếng. N. được tại ngoại trong quá trình điều tra và thông báo vừa hoàn tất thủ tục bảo lưu kết quả học tập vào tháng 8 vừa qua.

Là sinh viên duy nhất trong nhóm người bị cáo buộc quản lý, điều hành diễn đàn đồi trụy với hàng triệu thành viên, N. cũng là người không nhận một đồng tiền công nào từ hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo N.P.N. (áo xanh xám) tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo cáo trạng, năm 18 tuổi, N. bắt đầu truy cập trang web "Thiendia" - một diễn đàn đồi trụy - để xem phim, ảnh và đọc truyện khiêu dâm. Nam thanh niên này thường xuyên vào chuyên mục "Phòng mạch bác sĩ 2 súng - sex doctor" để bình luận, tư vấn về sức khỏe sinh sản, giới tính.

Đến khoảng tháng 8/2021, Nguyễn Đức Vinh - người quản lý, điều hành diễn đàn này tại Việt Nam - chủ động liên lạc, mời N. tham gia vào ban quản trị diễn đàn "Thiendia".

N. được phân công quản lý chuyên mục "Phòng mạch bác sĩ 2 súng", "Truyện sex - truyện người lớn - truyện xxx" và "Tạp chí sex lầu xanh - lauxanh magazine". Ngoài việc đăng tải các nội dung đồi trụy lên các chuyên mục phụ trách, N. có nhiệm vụ nhắc nhở, cưỡng chế, cảnh cáo hoặc cấm các tài khoản đăng nội dung vi phạm quy chế diễn đàn.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, N.P.N. đã cùng đồng bọn giúp sức cho Nguyễn Đức Vinh truyền bá 9,8GB trên tổng số gần 13GB nội dung đồi trụy lên diễn đàn "Thiên địa".

Tại phiên tòa, bị cáo N. khai mục tiêu tham gia quản lý diễn đàn là để tư vấn, giải đáp các vấn đề liên quan sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính và các bệnh lý khác cho thành viên của diễn đàn. Những công việc này giúp diễn đàn có uy tín, chất lượng, tăng tương tác và thu hút được nhiều thành viên tham gia hơn.

Mặc dù vậy, để được làm công việc yêu thích, N. phải thực hiện thêm các yêu cầu khác của Vinh, bao gồm cả việc tuyển cộng tác viên, viết và đăng tải các nội dung đồi trụy lên các chuyên mục của diễn đàn.

Bị cáo Nguyễn Đức Vinh - kẻ cầm đầu đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy - xác nhận N.P.N. nhiều lần từ chối tiền công khi quản lý cấp trên đề xuất (Ảnh: Hoàng Lam).

Cũng bởi "làm vì đam mê" nên N. từ chối nhận tiền công. Nội dung này được Nguyễn Đức Vinh - quản lý trực tiếp của N. trong diễn đàn - xác nhận tại phiên tòa.

N.P.N. trình bày, quá trình học tập, bị cáo đã đạt nhiều thành tích cao trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và cấp quốc gia, được nhà trường, lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh và tỉnh đoàn tặng giấy khen, bằng khen. Nam bị cáo cũng cho biết, bản thân được tặng danh hiệu "học sinh 3 tốt".

"Bị cáo là người có học thức, từng đạt nhiều thành tích, được các cấp khen thưởng. Bị cáo suy nghĩ như thế nào mà tham gia quản lý diễn đàn đồi trụy này?", vị chủ tọa phiên tòa nghiêm khắc hỏi.

Bị cáo N. im lặng, cúi đầu một lúc rồi trả lời: "Bị cáo biết bản thân đã sai rồi ạ".

Xét vai trò của N.P.N. trong vụ án cũng như các tình tiết giảm nhẹ khác, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, là mức án thấp nhất trong 11 bị cáo bị xét xử.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 21 tháng đến 48 tháng tù giam về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.