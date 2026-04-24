Một trường trung cấp 5 năm chỉ đào tạo 55 học viên, báo lỗ 58 tỷ đồng

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có báo cáo về tình hình thực hiện liên doanh giữa Trường Trung cấp An Giang 1 (trước sáp nhập là Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc) và Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đảo Phú Quốc (City Land) đang gặp nhiều hạn chế về hiệu quả đào tạo.

Theo báo cáo, hợp đồng liên kết được ký từ tháng 10/2021 với tổng vốn đầu tư khoảng 333,8 tỷ đồng. Trong đó, phía City Land góp 70,2% (khoảng 234,32 tỷ đồng) và Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc góp 29,8% bằng tài sản công (tức khoảng 99,47 tỷ đồng).

Tuy nhiên, sau gần 5 năm triển khai (từ tháng 10/2021), kết quả thu được rất hạn chế. Đơn vị liên kết chỉ tuyển sinh được vỏn vẹn 55 học viên cho 2 khóa đào tạo về Quản trị khách sạn và Chế biến món ăn.

Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc sau sáp nhập lấy tên là Trường Trung cấp An Giang 1 (Ảnh: Nhà trường).

Báo cáo của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh đánh giá doanh nghiệp không thực hiện đúng mục tiêu đào tạo trình độ cao như kỳ vọng chiến lược ban đầu. Bên cạnh đó, báo cáo nêu việc có dấu hiệu sử dụng tài sản công vào mục đích khác, làm sai lệch bản chất đề án đã được phê duyệt.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng tự báo lỗ hơn 58 tỷ đồng, theo ngành giáo dục tỉnh, báo cáo này thiếu minh bạch và không có cơ sở.

Hiện tại, trường không thu được bất kỳ nguồn thu nào từ hoạt động liên kết này, dẫn đến nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước và mất cân đối tài chính.

Trước thực trạng việc sử dụng tài sản công chưa đúng mục tiêu phê duyệt và tiềm ẩn rủi ro thất thoát, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã trình UBND tỉnh xem xét các phương án xử lý.

Các phương án bao gồm việc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ vốn liên kết sang đơn vị thứ ba hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn để tổ chức kêu gọi liên kết lại từ đầu.