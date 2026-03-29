Truy quét nhóm quái xế gây rối trong đêm

Ngày 29/3, Công an TP Hải Phòng cho biết lực lượng HP22 vừa xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 1h15 cùng ngày, tại khu vực số 1128 đường Lê Thanh Nghị (phường Thạch Khôi), tổ công tác phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và bắt giữ một trong ba đối tượng là L.C.T.V. (SN 2009, trú tại xã Yết Kiêu), điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Các đối tượng còn lại đã bỏ chạy.

Sau đó, tổ công tác bàn giao người và phương tiện cho Công an phường Thạch Khôi để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công an phường Thạch Khôi đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Thời gian tới, đặc biệt vào dịp cuối tuần, lực lượng HP22 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiên quyết ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện gây mất an ninh trật tự.