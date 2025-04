Nam giám đốc bị kẻ xấu dí dao, trói tay, vu vạ đi cặp bồ

Ngày 28/4, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hải (SN 1984, trú xã Nghi Phong, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội Cưỡng đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, các hành vi phạm tội của Hải xảy ra từ năm 2016.

Tháng 6/2016, Hải thuê ô tô tự lái của anh T.P.N., trú tại tỉnh Hà Tĩnh nhưng sau đó mang xe đi cầm cố lấy 35 triệu đồng để tiêu xài.

Hai tháng sau, Hải tình cờ thấy số điện thoại của anh C.X.B. (giám đốc doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng tại Nghệ An) trên bảng quảng cáo nên sử dụng sim rác, tên giả để liên hệ, hẹn gặp "bàn chuyện làm ăn".

Bị cáo Nguyễn Văn Hải tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Vĩnh Khang).

Khi lên ô tô của anh B. tại địa điểm hẹn, Hải rút con dao mang theo dí vào hông anh B., vu vạ anh này cặp bồ với vợ mình.

Hải đưa cuộn băng dính, bắt nạn nhân tự trói tay mình, yêu cầu ngồi sang ghế phụ để anh ta tự điều khiển xe.

Dù anh B. khẳng định không biết vợ Hải là ai, không có chuyện ngoại tình nhưng Hải vẫn đưa nạn nhân đi gặp vợ để đối chất. Không gặp được vợ, Hải điều khiển xe chở anh B. đi lòng vòng cho đến khi xe bị hỏng.

Lúc này, Hải cắt băng dính trói tay anh B. để nạn nhân sửa xe. Không sửa được xe, anh B. gọi bạn đến giúp. Người đàn ông này sau đó mượn xe của bạn đi về, còn bạn anh B. và Hải ở lại, gọi cứu hộ đến sửa xe.

Sau khi sửa được xe, Hải cùng bạn anh B. đi về. Hải gọi anh B. "mang bia đến xin lỗi" và mượn ô tô để về nhà tắm rửa.

Sau đó Hải lái ô tô của anh B. đến Hà Tĩnh, Quảng Bình. Phát hiện trên ô tô có đồng hồ, máy tính bảng, Hải nảy sinh ý định mang bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 21/8/2016, Nguyễn Văn Hải dùng sim rác tiếp tục nhắn tin yêu cầu anh B. chuyển 30 triệu đồng để chỉ chỗ cất ô tô, nếu báo công an sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng bản thân và người nhà. Lo lắng cho sự an toàn của gia đình, anh B. đồng ý. Khi Hải đang nhận tiền thì bị công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy Hải có dấu hiệu không ổn định về tâm lý do từng bị tai nạn giao thông. Kết quả trưng cầu giám định pháp y sau đó cho thấy Hải bị rối loạn tâm thần phân liệt. Cơ quan cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Nguyễn Văn Hải.

Đến ngày 9/1/2023, Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận bệnh tâm thần của Hải đã khỏi. Trong khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An làm thủ tục tiếp nhận Nguyễn Văn Hải, anh ta bỏ trốn.

Ngày 15/11/2024, Nguyễn Văn Hải bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Hải thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Văn Hải đã thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt ô tô trị giá 120 triệu đồng của anh T.P.N. và 1 đồng hồ, 1 máy tính bảng trị giá 4 triệu đồng của anh C.X.B.; cưỡng đoạt 30 triệu đồng của anh B..

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi, trả cho các nạn nhân tài sản bị Hải chiếm đoạt. Gia đình Hải cũng đã tích cực bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại. Anh N. và anh B. có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hải.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 2 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 3 năm 6 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung, Nguyễn Văn Hải phải thi hành 6 năm tù.