Một Phó chủ tịch xã ở Thái Bình "bắt tay" với kẻ trộm đồ thờ

Ngày 8/3, Công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hoàng (29 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình), Nguyễn Thái Hùng (40 tuổi, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, Thái Bình), Phó Chủ tịch UBND xã Đông Vinh, về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 19/2, Nguyễn Ngọc Hoàng đi xe máy từ Thái Bình sang Nam Định, tìm đến các đình, đền ở tỉnh này để trộm cắp đồ thờ cúng. Khi đến thôn Đệ Nhì ở xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, Hoàng phát hiện đình Tây nằm xa khu dân cư, tường bao quanh thấp nên tìm cách đột nhập.

Đối tượng Nguyễn Thái Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Nam Định).

Sau khi đột nhập vào đền Tây, Hoàng thấy ở gian ngoài treo 2 bức đại tự, 2 đôi câu đối, trong cung cấm treo 1 bức đại tự và 1 bộ bát bửu gồm 10 binh khí làm bằng gỗ đặt xung quanh giếng Ngọc. Hoàng chụp ảnh những đồ này gửi cho Nguyễn Thái Hùng lựa chọn xem đồ nào có thể bán được.

Sau khi Hùng đồng ý mua những đồ thờ trên, thỏa thuận xong giá cả, Hoàng đã tháo những đồ thờ trên, vận chuyển ra ngoài. Hùng đã thuê xe tải và đi cùng đến điểm hẹn tại xã Mỹ Trung và vận chuyển những đồ này về Thái Bình, cất giấu tại nhà riêng. Những món đồ này, Hùng đã bán với giá 25 triệu đồng.

Ngày 20/2, nhận tin báo về việc đình Tây bị kẻ gian đột nhập, trộm đồ thờ cúng, Công an huyện Mỹ Lộc đã điều tra, truy tìm đối tượng gây án.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng (Ảnh: Công an Nam Định).

Qua điều tra, công an phát hiện chiếc xe tải màu trắng, mang biển kiểm soát ở tỉnh Thái Bình di chuyển từ quốc lộ 10 thuộc địa bàn huyện Mỹ Lộc đi qua cầu Tân Đệ về tỉnh Thái Bình vào sáng sớm ngày 19/2, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Từ manh mối này, Công an huyện Mỹ Lộc đã tìm ra Hoàng và Hùng là thủ phạm vụ trộm trên. Công an huyện Mỹ Lộc phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình truy bắt 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Tại cơ quan công an, Hoàng và Hùng đã thừa nhận hành vi trộm cắp. Ngoài ra, Hoàng và Hùng còn thừa nhận đã thực hiện 3 vụ trộm đồ thờ cúng khác tại các đình, chùa thuộc 2 tỉnh Nam Định và Thái Bình.

Công an huyện Mỹ Lộc đã trao trả đình Tây toàn bộ số đồ thờ bị Hoàng lấy trộm.