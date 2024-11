Một người Trung Quốc bị bắt vì mua bán hóa đơn trái phép

Ngày 7/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Zhong Dongliang (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Zhong Dongliang nghe đọc các quyết định tố tụng (Ảnh: Công an cung cấp).

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020 Zhong Dongliang mở xưởng và thuê người gia công nguyên liệu sản xuất giầy da tại huyện Cẩm Giàng.

Sản phẩm giầy da của Zhong Dongliang bán cho 2 công ty ở Thái Bình và Hà Nam.

Zhong Dongliang chỉ mở xưởng sản xuất nhưng không đăng ký thành lập doanh nghiệp nên không thể xuất hóa đơn bán hàng theo qui định. Sau đó, Zhong Dongliang đã tìm đến Nguyễn Văn Học (48 tuổi, ở Cẩm Giàng, Hải Dương) để đàm phán mua hóa đơn.

Nguyễn Văn Học đang làm chủ và điều hành Công ty TNHH Gia công và Thương mại Đông Hưng và Công ty TNHH Cung ứng vật tư ngành giầy da Phúc Tiến.

Từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023, Zhong Dongliang đã mua hóa đơn không kèm hàng hóa của Nguyễn Văn Học là 40 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền là 11 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.