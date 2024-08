Lập công ty "ma" mua, bán trái phép hóa đơn đỏ trị giá hơn 11.000 tỷ đồng

Ngày 9/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an TP Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tổng giá trị hơn 11.000 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Việt Cường (47 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (43 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Trần Thị Liên Chi (47 tuổi, trú tại phường Tân Định, quận 1, TPHCM).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp "ma" (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh), sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn.

Trong đó, có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị hơn 11.000 tỷ đồng.

Điều tra xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.

Đặc biệt, từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang có trụ sở tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đều do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc) không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào.

Trần Thị Liên Chi tại cơ quan công an (Ảnh: Nguyệt My).

Tuy nhiên, các công ty này lại thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống của 2/40 công ty "ma" trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.

Phạm Việt Cường đã mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một đối tượng khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng.

Sau đó, Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn.

Quá trình điều tra, xác định Vũ Thị Loan (kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi) đã giúp sức cho Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn GTGT khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của 2 công ty và tài khoản cá nhân của Loan.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.