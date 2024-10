Một gia đình sống trong nỗi sợ khi bị tấn công bằng gạch, đá

Ngày 1/10, một lãnh đạo UBND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận đã nắm bắt, chỉ đạo công an huyện sớm làm rõ vụ việc tập trung đông người, gây mất trật tự tại địa bàn xã Ea Bông.

Theo phản ánh của bà Trần Thị Vân (63 tuổi, trú xã Ea Bông), cuối tháng 7, gia đình bà bị một nhóm người dùng gạch đá tấn công vào nhà, gây hư hỏng tài sản. Bà Vân phải cầu cứu cơ quan công an.

Gia đình bà Vân từng bị kẻ xấu ném gạch đá vào nhà (Ảnh: Trương Nguyễn).

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xác định nghi phạm là L.V.B. (trú xã Ea Bông).

Bà Vân cho biết, khi vụ việc đang trong quá trình xử lý, ngày 22/8, L.V.B. cùng nhiều người đã vây nhà bà và dùng máy múc để tông đổ bức tường xây bằng gạch của gia đình.

Tiếp đó, các ngày 25 và 26/9, nhiều người hung hăng đã kéo đến nhà bà để uy hiếp, yêu cầu cả gia đình phải rời khỏi nhà. Toàn bộ sự việc đều được camera an ninh nhà bà Vân ghi lại.

Tường gia đình bà Vân còn bị tông sập (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Gia đình chúng tôi rất lo lắng, bất an trước sự việc. Miếng đất gia đình đang sinh sống đúng là đang có tranh chấp, chúng tôi đã nộp đơn khởi kiện lên tòa án để làm rõ. Tuy nhiên, họ rất manh động đến đập phá nhà, gây rối khiến ai nấy đều khiếp đảm", bà Vân nói với vẻ lo lắng.

Liên quan vụ tông sập hàng rào, mới đây, chính quyền xã Ea Bông đã mời gia đình bà Vân cùng những người có liên quan đến làm việc.

"Chúng tôi mong muốn được pháp luật bảo vệ, được bình an sinh sống. Riêng vụ việc tranh chấp đất đai khi nào cơ quan chức năng có phán quyết, chúng tôi sẽ nghiêm túc chấp hành", bà Vân nói.

Đối với vụ việc dùng gạch đá ném vào nhà bà Vân xảy ra ngày 29/7, ngày 11/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Ana đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, lập hồ sơ để xử phạt hành chính L.V.B. theo quy định.

Gia đình bà Vân đang sống trong những ngày tháng lo âu, thấp thỏm (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo cơ quan công an, tổng giá trị thiệt hại mà L.V.B. gây ra là trên 1,6 triệu đồng và B. đã thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, động cơ, mục đích giải quyết mâu thuẫn tức thời. Qua xác minh, cơ quan công an xác định hành vi của B. không đủ yếu tố cấu thành tội phạm Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đã chỉ đạo Công an huyện Krông Ana yêu cầu người dân không tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự tại một hộ dân ở xã Ea Bông. Vụ việc liên quan đất đai của hộ dân này đang được tòa thụ lý giải quyết.