Một đối tượng liên quan vụ nổ súng ở Hội An trình diện công an

Ngày 12/5, Công an TP Hội An cho biết, đối tượng ra đầu thú là Lý Hậu Hiếu (SN 2001, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Đối tượng đã cùng Trần Xuân Vũ bỏ trốn sau khi gây ra vụ chém người, nổ súng tự chế khiến 2 người bị thương hôm 9/5.

Hiếu trình diện cơ quan công an vào chiều 11/5.

Đối tượng Lý Hậu Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Hội An).

Hiện Công an TP Hội An đang lấy lời khai từ Lý Hậu Hiếu để phục vụ quá trình điều tra vụ án; đồng thời tiếp tục truy tìm Trần Xuân Vũ.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 9/5, tại quán nhậu đường Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, Hội An, đối tượng Trần Xuân Vũ (SN 2001, hộ khẩu huyện Krông Bông, Đắk Lắk; tạm trú TP Hội An) đã cầm một cây kiếm chém đứt ngón tay của anh Nguyễn Văn Hưng (trú TP Hội An).

Sau khi chém xong, Vũ bỏ chạy ra ngoài đường. Nhóm thanh niên đuổi theo thì bị Vũ cầm một súng tự chế bắn 2 phát đạn làm anh Phạm Nguyễn Văn Hiệp (trú TP Hội An) bị đa chấn thương.

Sau khi gây án, Trần Xuân Vũ đã điều khiển xe mô tô chở theo Lý Hậu Hiếu tẩu thoát.