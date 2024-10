Một cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ ở Hòa Bình lừa đảo 8 tỷ đồng

Ngày 6/10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Lưu (SN 1971, trú TP Hòa Bình), cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ sông Đà (Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình).

Đối tượng Hoàng Đình Lưu bị bắt giam để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Ông Lưu bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua giao dịch cung cấp và thực hiện dịch vụ tư vấn thủ tục đầu tư dự án tại tỉnh Hòa Bình, bị can Lưu đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 8 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, thời gian gần đây, nhiều người dân có nhu cầu tìm mua đất tại Hòa Bình để đầu tư dự án trồng rừng, trồng cây dược liệu.

Nắm bắt được nhu cầu, Hoàng Đình Lưu đã gặp gỡ những người có nhu cầu, giới thiệu mình là trưởng đoàn điều tra quy hoạch nông nghiệp thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình.

Đối tượng còn "nổ" mình nắm mọi thông tin về đất rừng, đất lâm nghiệp, các kế hoạch, dự án đầu tư liên quan đến đất rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để lấy lòng tin, Lưu đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đang thực hiện thủ tục xin cấp phép thực hiện dự án đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liệu cho người dân.

Tin tưởng vào lời nói của Lưu, nhiều người đã ký hợp đồng, đưa tiền cho đối tượng để thực hiện dự án, sau đó bị mất trắng.