Mẹ trẻ mê cờ bạc "bế" bụng bầu 8 tháng lĩnh án hơn 12 năm tù

Ngày 10/1, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Khánh Ly (SN 1991) trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 1/4/2020, Hồ Khánh Ly tham gia một vụ đánh bạc tại thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) thì bị công an phát hiện và bắt giữ. Lợi dụng việc được tại ngoại, Ly bỏ trốn và bị truy nã.

Khi Ly biến mất, một chủ cửa hàng cho thuê xe tự lái ở TP Vinh cũng đến cơ quan công an trình báo việc cho Ly thuê ô tô nhưng quá thời hạn chưa trả, cũng không liên lạc được.

Hồ Khánh Ly bế bụng bầu 8 tháng tham dự phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, làm rõ ngày 1/3/2021, Ly có thuê cơ sở này một chiếc xe ô tô với giá 800.000 đồng/ngày, thời gian thuê một tháng, trả trước 5 triệu đồng. Ngày 26/3, Ly sử dụng giấy tờ xe giả mang tên mình rồi bán chiếc xe đã thuê cho một người đàn ông ở Hà Tĩnh với giá 600 triệu đồng.

Ngày 6/8/2021, Hồ Khánh Ly bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ theo quyết định truy nã. Ngày 13/8/2021, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Ly 12 tháng tù về tội đánh bạc trong phiên tòa phúc thẩm về một vụ án xảy ra trước đó. Ngày 21/10/2021, người phụ nữ này tiếp tục bị TAND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tuyên 2 năm 3 tháng tù về tội đánh bạc.

Tại thời điểm phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra sáng 10/1, Hồ Khánh Ly đang mang bầu đứa con thứ 2 được 8 tháng.

Nữ bị cáo này thừa nhận việc thuê ô tô rồi sử dụng giấy tờ giả để bán lấy tiền tiêu xài, thỏa mãn đam mê đánh bạc. Bản thân bị cáo là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, lại đang mang thai, bị tiểu đường... nên mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội sớm trở về nuôi con.

Xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Khánh Ly 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp 3 năm 3 tháng tù của 2 bản án tội đánh bạc chưa thi hành, bị cáo phải chịu mức án 12 năm 3 tháng tù.

Về dân sự, hội đồng xét xử chấp nhận thỏa thuận giữa các bên, tuyên buộc bị cáo phải đền bù cho chủ xe số tiền còn thiếu là 40 triệu đồng.