Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, một thanh niên bị đâm chết

Dân trí Trong lúc 2 nhóm thanh niên đang uống rượu với nhau thì xảy ra cãi vã, xô xát. Lúc này Dinh đã dùng dao bầu đâm Hoàng Văn T. tử vong.

Đối tượng Hoàng Văn Dinh (áo màu xanh) và Nông Văn Hiếu (áo màu vàng) (Ảnh: Công an Hà Giang).

Khoảng 22h30 ngày 2/9, tại tuyến đường liên thôn, thuộc địa phận thôn Hồng Thái, xã Việt Hồng (Bắc Quang, Hà Giang) đã xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả của vụ hỗn chiến làm một người tử vong và một người bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào thời điểm trên, hai nhóm thanh niên ở huyện Hoàng Su Phì và huyện Bắc Quang dùng hung khí đánh nhau. Anh Hoàng Văn T. bị đâm nhiều nhát vào ngực và cổ dẫn đến tử vong tại chỗ; còn Lý Xuân Tr. bị đâm vào đùi gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Bắc Quang huy động lực lượng, phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh, và cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra truy xét.

Qua điều tra bước đầu, công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do nhóm của Nông Văn Hiếu trên đường đi chơi, gặp người bị tai nạn ngã xe đã giúp đưa vào lán gần đó. Tại đây, nhóm của Hiếu đã gặp nhóm của Hoàng Văn T. đang uống rượu. Cả 2 nhóm thanh niên sau đó đã cùng uống rượu với nhau.

Quá trình nói chuyện, hai nhóm đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Cụ thể, Lý Xuân Trường đã tát vào mặt Nông Văn Hiếu sau đó hai bên đuổi đánh nhau, đối tượng Hoàng Văn Dinh đã dùng dao bầu đâm Hoàng Văn T. tử vong và làm Lý Xuân Tr. bị thương.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Yên