Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm thiếu niên hẹn nhau quyết chiến

Trưa 18/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, nguyên nhân dẫn đến hai nhóm thiếu niên hẹn nhau, sử dụng hung khí quyết chiến là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Theo đó, khoảng 12h ngày 16/5, trinh sát hình sự huyện Bến Lức đang làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm địa bàn trọng điểm phát hiện hai nhóm thiếu niên cầm hung khí, truy đuổi nhau trên đường.

Đến khu vực ấp Tấn Long, xã Thanh Phú (huyện Bến Lức, Long An), công an bắt giữ được Phạm Gia Huy, Đỗ Quang Vinh, Nguyễn Chí Thiện, Huỳnh Lương Ngọc, Bùi Nguyễn Gia Khang (cùng 16 tuổi) và Lê Thành Tiền (18 tuổi). Tất cả cùng ngụ huyện Bến Lức.

Cảnh sát hình sự huyện Bến Lức khống chế nhóm côn đồ (Ảnh: Huyền My).

Hai người khác có liên quan là Nguyễn Quốc Minh và Nguyễn Từ Hoàng Tiến Dũng (cùng 16 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) chạy xe bỏ trốn. Họ bị bắt sau đó.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều hung khí (2 cây búa, 2 cây rựa, 2 dao tự chế, 1 mã tấu và 10 vỏ chai bia). Nhóm người này đã được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Tại đây, Phạm Gia Huy - kẻ cầm đầu - khai nhận, khoảng tháng 3, Trần Minh Trung (18 tuổi) lên mạng xã hội nói Huy nhìn mặt thấy láo nên hẹn nhau để thách đấu.

Sau nhiều lần nhắn tin qua lại và thách thức nhau, hai nhóm trên đã mang theo hung khí hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Trưa 16/5, trong lúc hai nhóm gặp nhau để quyết chiến thì 8 người bị cảnh sát hình sự huyện Bến Lức vây bắt.