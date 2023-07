Mâu thuẫn tình cảm, đâm chết người phụ nữ bán thịt heo

Tối 28/7, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phong tỏa khu vực ấp 5, xã Đức Hòa Đông để khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật liên quan, làm rõ vụ giết người vừa xảy ra.

Hiện trường nơi án mạng vừa xảy ra tại ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa (Ảnh: Huyền My).

Ông Danh Thanh Sơn (50 tuổi, ngụ xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) thuê nhà trọ khu vực chợ ấp 5, xã Đức Hòa Đông để bán cháo lòng. Ông có mối quan hệ tình cảm với bà Thị Thanh (48 tuổi, ngụ ấp 8, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Thụy, Hậu Giang).

Mấy ngày nay, do mâu thuẫn cá nhân nên ông Sơn và bà T. nhiều lần xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Khoảng 16h40 ngày 28/7, bà T. đang bán thịt heo trước cửa tiệm tạp hóa, ông Sơn đến và dùng dao cắt thịt heo đâm nạn nhân. Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu.

Công an tạm giữ Danh Thanh Sơn.