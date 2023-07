Kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt trốn trong ngôi nhà hoang

Phòng cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) phối hợp với Công an TPHCM đã bắt 2 người đang bị truy nã do phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Phan Ngọc Nâu (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai người trên gồm: Phan Ngọc Nâu (33 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và Lê Tấn Đạt (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định).

Tháng 1/2022, do mâu thuẫn cá nhân, Nâu sử dụng hung khí gây thương tích cho người khác. Anh ta bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức khởi tố bị can. Nâu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 29/11/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức quyết định truy nã Nâu về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 26/7, công an phát hiện Nâu đang lẩn trốn tại nhà trọ ở phường Tân Thuận Đông, quận 7 (TPHCM) nên bắt khẩn cấp, di lý về địa phương thụ lý theo thẩm quyền.

Lê Tấn Đạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan chức năng, ngày 28/4/2022, Lê Tấn Đạt đang sửa xe máy trên đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TPHCM) xảy ra mâu thuẫn với anh T.Q.H. (28 tuổi, ngụ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Đạt đã dùng dao tự chế hình răng cưa chém anh H. gây thương tật 65%. Hung thủ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tháng 4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định khởi tố Đạt về tội Giết người, đồng thời quyết định truy nã đặc biệt.

Trưa 25/7, phát hiện Đạt có mặt tại ngôi nhà hoang ở xã An Thạnh, huyện Bến Lức, lực lượng Công an Long An và TPHCM áp sát bắt được kẻ mang lệnh truy nã.