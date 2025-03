Hai nghi can giết người ở Hưng Yên bị bắt tại Quảng Ngãi

Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã bàn giao 2 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau gây chết người cho Công an tỉnh Hưng Yên điều tra mở rộng.

Tối 5/3, tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên. Vụ việc làm một người chết, một người bị thương.

Đối tượng Trần Quang L. bị lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Hai đối tượng liên quan đến vụ việc là Đỗ Quốc B. (33 tuổi, ngụ huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Trần Quang L. (34 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên) bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiều 8/3, công an xác định 2 đối tượng liên quan đến vụ án đang có mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ 2 đối tượng. Trong đó, đối tượng Trần Quang L. bị lực lượng thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) bắt giữ khi đang đi trên xe khách.