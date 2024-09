Mất hơn 7 tỷ đồng vì tin "lời đường mật" của người phụ nữ

Ngày 27/9, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị này đã bắt giữ Nguyễn Thị Thoan (SN 1992), trú xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức góp vốn chung để đầu tư bất động sản.

Thời gian qua, Thoan quen biết một người phụ nữ trú cùng địa phương có khả năng huy động được số tiền lớn.

Đối tượng Nguyễn Thị Thoan (Ảnh: Văn Hậu).

Để "con mồi cắn câu", Thoan tự giới thiệu mình có một người anh trai làm ăn giỏi, có nhiều mối quan hệ cấp cao để đầu tư những dự án bất động sản lớn, sinh lợi nhuận cao và đang có nhu cầu tìm người góp vốn chung để đầu tư.

Để nạn nhân tin tưởng, Thoan đã gửi các hình ảnh chụp chung, giới thiệu là anh trai, ảnh các công trình thi công, động thổ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… cho nạn nhân xem và nói đây là các dự án anh trai đang đầu tư. Thoan hứa hẹn những dự án này sẽ sinh lợi nhuận hàng chục tỷ đồng.

Đối tượng Thoan tại cơ quan điều tra (Ảnh: Văn Hậu).

Thoan còn thông tin mình là thư ký, được giao nhiệm vụ huy động vốn để chuyển cho anh trai đầu tư bất động sản, khi có lợi nhuận, Thoan sẽ nhận tiền từ anh trai rồi trả tiền gốc và lời cho nhà đầu tư.

Qua những lời đường mật, nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền cho Thoan. Tổng số tiền mà Thoan chiếm đoạt của nạn nhân là hơn 7,2 tỷ đồng.

Có được số tiền này, Thoan sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.