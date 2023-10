Mất 3,7 tỷ đồng vì tin người

Ngày 28/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, đã khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thị Vân (48 tuổi, trú, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tố cáo của chị N. (trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), do có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất thành đất ở nông thôn, thông qua giới thiệu, chị quen biết Phạm Thị Vân. Hai bên thống nhất, Vân sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho chị N., chi phí 5 tỷ đồng.

Bị can Phạm Thị Vân tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hạnh Hưng).

Sau khi chi 3,7 tỷ đồng để Vân làm thủ tục, chị N. nhận được một phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vân cho biết, đang thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Một thời gian dài không thấy Vân động tĩnh gì, nạn nhân nghi ngờ. Chị N. đưa phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi kiểm tra, phát hiện đây là giấy tờ giả.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Vân thừa nhận hành vi của mình. Người phụ nữ này cho biết, do nợ nần và muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên lợi dụng nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng như sự nhẹ dạ, cả tin của bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo.