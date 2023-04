Mánh khóe chiếm đoạt tiền tỷ của "chiến thần chốt đơn"

Ngày 5/4, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho hay, đơn vị chức năng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phan Thị Hòa (37 tuổi, trú huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Thị Hòa tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: V.H),

Phan Thị Hòa quê huyện Yên Thành, lấy chồng và sinh sống ở Điện Biên. Năm 2021, Hòa ôm mộng làm giàu bằng đầu tư ngoại hối và chốt đơn hàng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, làm ăn không gặp thời, Hòa liên tục thua lỗ, thiệt hại tiền tỷ.

Áp lực nợ nần, Phan Thị Hòa nghĩ ra kịch bản lừa đảo nhằm kiếm tiền gỡ gạc. Mặc dù đang nợ nần chồng chất nhưng Hòa luôn xây dựng hình ảnh người phụ nữ thành đạt. Người phụ nữ này "bắn tin" về các thương vụ mua bán nông sản liên tỉnh số lượng lớn và thuyết phục người quen ở Điện Biên và quê nhà tham gia góp vốn.

Để các bị hại tin tưởng, Hòa hứa hẹn trả lợi nhuận 12 - 14%/tháng trên tổng số vốn góp, có thể rút vốn và lợi nhuận bất kỳ lúc nào.

Điều tra viên lấy lời khai đối với bị can Phan Thị Hòa (Ảnh: V.H).

Trên thực tế, Hòa không phát sinh việc mua bán nông sản như hứa hẹn mà sử dụng tiền góp vốn để tiêu xài hay dùng một phần để trả lợi nhuận "ảo" cho các nhà đầu tư. Khi không còn khả năng thanh toán, Phan Thị Hòa chặn mọi liên lạc và bỏ trốn khỏi địa phương.

Các nhà đầu tư sau thời gian dài đòi tiền không có kết quả, không tìm được Hòa đã trình báo đến các cơ quan chức năng. Mới đây Phan Thị Hòa bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Theo trình báo của 9 "nhà đầu tư", số tiền góp vốn và bị Phan Thị Hòa chiếm đoạt lên tới 14 tỷ đồng. Đa số bị hại của Hòa là bạn học, anh em, họ hàng, láng giềng với Hòa ở quê và nơi người phụ nữ này sinh sống.

Cơ quan chức năng đánh giá, bị hại của Phan Thị Hòa có thể nhiều hơn. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.