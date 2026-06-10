Ly nước mía khó hiểu của kẻ đột nhập chòi canh tôm

Ngày 10/6, Công an phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Ngô Trung Hiền (32 tuổi, trú tại khu phố Tăng Long 2, phường Hoài Nhơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 4/6, anh P.V.S. (trú tại khu phố Tăng Long 1, phường Hoài Nhơn) đến cơ quan công an trình báo việc bị kẻ gian đột nhập chòi canh tôm, lấy trộm tài sản.

Theo trình báo, trong lúc anh S. ngủ tại chòi canh tôm của gia đình, kẻ gian đã lén lấy chiếc ví da, bên trong có 11,4 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an phường Hoài Nhơn vào cuộc xác minh, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Ngô Trung Hiền là thủ phạm gây ra vụ trộm.

Đối tượng Ngô Trung Hiền chỉ địa điểm cất giấu ví sau khi trộm (Ảnh: Công an phường Hoài Nhơn).

Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận là bạn của anh S.. Thời điểm đến chòi canh tôm nhà bạn chơi, Hiền phát hiện anh S. để ví tiền ở đầu giường.

Lợi dụng lúc bạn ngủ say, Hiền lén lấy chiếc ví rồi rời đi. Để tránh bị nghi ngờ, trước khi rời hiện trường, Hiền mua một ly nước mía để lại cho bạn.

Số tiền trộm được, Hiền cất giấu một phần tại nhà riêng, phần còn lại chuyển vào tài khoản ngân hàng để tiêu xài cá nhân.