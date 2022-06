Lý lịch mập mờ của các bị can trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi) cùng 5 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trước khi bị khởi tố, các bị can trong vụ án đều sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai, địa chỉ 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trong phần lý lịch, bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi) có nguyên quán ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; nơi thường trú tại quận 6, TPHCM; hiện sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai; vợ và con chưa rõ là ai.

Bị can Lê Tùng Vân trước khi bị khởi tố (Ảnh: A.X.).

Cũng trong phần lý lịch bị can, Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi) và Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) là con trai của bà Lê Thu Vân (65 tuổi). Tuy nhiên ở phần thông tin cha được ghi là "không rõ".

Trong vụ án này, bà Lê Thu Vân cùng hai con sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai. Sau khi cơ quan điều tra khởi tố bị can Lê Tùng Vân, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên thì bà Vân "không rõ tung tích".

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Lê Thu Vân có hành vi giúp sức cho bị can Lê Tùng Vân cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội nên quyết định khởi tố bị can.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa rõ bà Lê Thu Vân đang ở đâu nên chưa thực hiện các thủ tục tố tụng. Vì vậy, Công an tỉnh Long An tách hành vi của bà này ra khỏi vụ án để tiếp tục làm rõ.

Tương tự, bị can Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) có mẹ là bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, cũng bị truy tố trong vụ án) nhưng bị khuyết thông tin của người cha.

Còn bị can Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) được ghi rõ nơi sinh nhưng lại khuyết toàn bộ thông tin cha, mẹ.

Hồ sơ vụ án còn thể hiện, năm 2014, bà Cao Thị Cúc mua khu đất tại số 191A ấp Lập Thành rồi xây dựng thành điểm tu tại gia trái phép.

Một năm sau, ông Lê Tùng Vân và một số người khác chuyển tới chung sống tại địa chỉ nhà bà Cúc. Trong thời gian sinh sống, ông Lê Tùng Vân đặt tên cho nơi đây là "Tịnh thất Bồng Lai" rồi đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Nhà chức trách xác định, bị can Lê Tùng Vân là người tổ chức, quyết định, chỉ đạo mọi hoạt động tại Tịnh thất Bồng Lai. Bị can Cao Thị Cúc có vai trò quản lý thu chi, còn bà Lê Thu Vân có nhiệm vụ nấu ăn, chăm sóc, dạy trẻ…

Từ năm 2019 đến 2021, Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên và Trùng Dương đã đăng các clip lên mạng xã hội có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự Công an huyện Đức Hòa cùng một số tổ chức, cá nhân khác...