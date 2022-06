Thực hư thông tin ông Lê Tùng Vân lên TPHCM làm căn cước công dân

Sáng 9/6, bị can Lê Tùng Vân tự ý lên TPHCM làm căn cước công dân (Ảnh: A.D.).

Ngày 9/6, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ông Lê Tùng Vân đang ngồi giữa đám đông để chờ đợi làm căn cước công dân. Việc ông Vân đã bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng lại có mặt tại TPHCM khiến nhiều người ngạc nhiên, thắc mắc.

Tối 9/6, xác nhận với PV Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết: "Sáng sớm cùng ngày, ông Lê Tùng Vân tự ý lên TPHCM và đến một điểm làm căn cước công dân có gắn chíp. Ngay sau khi nắm thông tin, chúng tôi đã cử lực lượng để đưa ông này về. Tuy vậy, khoảng 13h30, ông Vân được một người con chở về Tịnh thất Bồng Lai".

Nói về hành động của ông Lê Tùng Vân, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết sẽ có những biện pháp ngăn ngừa trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã ra cáo trạng truy tố nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Diễn biến vụ việc

Ngày 3/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật hình sự.

Ngày 4/1, nhận tin báo về việc nhóm người nhận tiền từ thiện, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra bắt quả tang và tổ chức khám xét tại nhà bà Cao Thị Cúc (SN 1960, chủ Tịnh thất Bồng Lai); đồng thời làm việc một số người để làm rõ hành vi sai phạm.

Ngày 5/1, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với 4 người ở Tịnh thất Bồng Lai, gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tháng 2 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 12/5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khởi tố bị can đối với bà Cao Thị Cúc để điều tra cùng tội danh với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

Ngày 27/5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1999) để điều tra cùng tội danh với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.