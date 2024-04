Lừa đưa người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Cung ứng lao động Namico.

Qua điều tra, Công an xác định Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1989, quê Vĩnh Long) đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Cung ứng lao động Namico để lừa đảo nhiều người.

Cụ thể, Nguyên biết công ty không được cấp phép đưa lao động đi nước ngoài, nhưng người này vẫn quảng cáo và tuyển chọn những người có nhu cầu ra nước ngoài làm việc.

Sau đó, Nguyên nhận 4,3 tỷ đồng của nhiều người, nhưng không thực hiện theo thỏa thuận, cắt đứt liên lạc rồi bỏ trốn.

Tháng 9/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Hoàng Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Nguyên không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ nên cảnh sát phát lệnh truy nã.

Công an TPHCM đề nghị Nguyễn Hoàng Nguyên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Đồng thời, người dân phát hiện Nguyên hãy báo cho cơ quan công an gần nhất, hoặc liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM.