Lừa đảo qua mạng ở Cà Mau gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng

Thông tin tại hội thảo về an toàn số cho cộng đồng do Hiệp hội Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau và Báo Đại đoàn kết tổ chức ngày 24/12, Thượng tá Trần Duy Kiên, Phó trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau, cho biết thời gian qua tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại nhiều tài sản và ảnh hưởng đến lòng tin của người dân tại địa phương.

Tính đến tháng 12, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã ghi nhận hơn 90 vụ việc, với tổng thiệt hại ước tính hơn 105 tỷ đồng. Cơ quan công an đã khởi tố 77 vụ, đang tiếp tục xác minh 14 vụ; điều tra làm rõ được 4 vụ, bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

“Những con số này không chỉ phản ánh tính chất khốc liệt của loại tội phạm công nghệ cao mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao cảnh giác của mọi người dân và tăng cường nhận biết tin giả, sai lệch để tránh cạm bẫy bị lừa đảo”, Thượng tá Kiên nhấn mạnh.

Thượng tá Trần Duy Kiên, Phó trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau, thông tin về lừa đảo qua mạng (Ảnh: CTV).

Một trong những trường hợp điển hình mới đây là vụ việc của ông Đ.C.H., nhân viên bảo vệ một trường học ở Cà Mau, cung cấp thông tin căn cước công dân và xác thực khuôn mặt cho đối tượng mạo danh nhân viên cấp nước để “lưu hồ sơ điện tử”. Ông H. đã bị đối tượng chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng tích góp nhiều năm của gia đình chỉ trong thời gian rất ngắn.

Theo Thượng tá Trần Duy Kiên, việc nhận diện tin giả và hành vi lừa đảo trên mạng xã hội là nhiệm vụ trọng yếu với nhiều thách thức mới. Thực tế ghi nhận cho thấy các đối tượng đang lợi dụng triệt để mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok…), đồng thời kết hợp sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ deepfake (video giả mạo) để tạo ra các chiến dịch lừa đảo lớn.

Thượng tá Trần Duy Kiên đã đưa ra các phương thức lừa đảo thường được các đối tượng sử dụng như: Mạo danh cơ quan nhà nước (giả danh cán bộ thuế, điện lực, công an, viện kiểm sát để gọi điện đe dọa hoặc thông báo vi phạm); dẫn dụ truy cập link độc (yêu cầu người dân truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng).

Lừa đảo dịch vụ và việc làm (mạo danh nhân viên bưu điện, shipper, đặc biệt là đưa thông tin giả để dẫn dụ mọi người về "việc nhẹ lương cao").

“Thông qua các nền tảng game, đổi thưởng, kẻ xấu dẫn dụ người dùng sang các website trò chơi trực tuyến bất hợp pháp với máy chủ đặt ngoài lãnh thổ nhằm thực hiện các hành vi trục lợi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản dựa trên sự thiếu cảnh giác của người tham gia”, Thượng tá Kiên thông tin.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động sử dụng công nghệ cao để phát tán tin giả, thực hiện hành vi lừa đảo nhằm phục vụ tốt công tác điều tra, xử lý loại tội phạm này.