Lừa đảo bằng hình thức nhận "chữa bệnh tâm linh"

Mặc dù không được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực khám chữa bệnh, nhưng một đối tượng ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tự nhận có thể tư vấn khám, chữa bệnh cho các trường hợp đặc biệt (cụ thể là qua hình thức chữa bệnh tâm linh).

Tin tưởng mù quáng vào điều này, nhiều người nhà bệnh nhân nghe theo và chuyển tiền đến cho đối tượng để hi vọng được chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền chuyển khoản của người nhà bệnh nhân, đối tượng đã chiếm đoạt, không thực hiện việc chữa bệnh như cam kết, đồng thời cắt liên lạc với họ.

Đối tượng là Đàm Thanh Tùng (35 tuổi, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh (Công an tỉnh Hải Dương) khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn như trên.

Đối tượng Đàm Thanh Tùng tại cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Theo điều tra, đầu tháng 2/2023, sau khi lên mạng xã hội, Tùng biết chị L.T.M., ở phường Sao Đỏ, TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đang có những câu hỏi gửi lên nhóm Facebook "Luận quẻ kinh dịch" để tìm cách chữa bệnh động kinh cho con trai chị.

Tùng đã sử dụng tài khoản Facebook "Anh Minh" tìm cách tiếp cận, nhắn tin với chị M. và tự giới thiệu quen nhiều thầy cúng có thể làm lễ, cúng bái chữa bệnh cho con trai chị M.

Tin tưởng là thật, chị M. nhiều lần chuyển tiền đến tài khoản của Tùng để Tùng làm các thủ tục sắm lễ, cúng bái, chữa bệnh cho con trai, tổng số tiền hơn 86 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Tùng còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, Tùng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người, số tiền chiếm đoạt trên 200 triệu đồng.

Qua vụ án trên, Công an tỉnh Hải Dương đề nghị người dân hãy nâng cao cảnh giác, khi bản thân hoặc người nhà có bệnh hãy đưa đến các bệnh viện, trung tâm y tế để được tư vấn, khám xét, điều trị.

"Người dân không nên nghe theo các lời đồn thổi, không đúng sự thật về việc chữa bệnh bằng hình thức tâm linh, đặc biệt không thực hiện việc chuyển tiền cho các đối tượng khi được yêu cầu nộp để sắm lễ, cúng bái…, có vậy mới tránh được nguy cơ tiền mất, tật mang", Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo.