Lừa chạy việc "biên chế nhà nước", cuỗm hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn 9 năm

Ngày 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đã vận động thành công đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Việt Hà (SN 1981, trú phường Hoa Lư) ra đầu thú sau hơn 9 năm lẩn trốn.

Đối tượng Phạm Việt Hà tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối tượng Phạm Việt Hà nguyên là nhân viên một cơ quan trên địa bàn thành phố Ninh Bình cũ (nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Năm 2016, lợi dụng nhu cầu xin việc và sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân, Hà đưa ra thông tin có khả năng “chạy việc” vào biên chế nhà nước.

Tin lời Hà, một số người đã vay mượn, gom tiền để nhờ đối tượng xin việc cho con em mình với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Có được tiền, Hà dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân; khi bị yêu cầu trả lại tiền, đối tượng đã bỏ trốn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã có quyết định khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó ra quyết định truy nã.

Tại cơ quan công an, Phạm Việt Hà khai trong thời gian lẩn trốn đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, thậm chí thay đổi tên để che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác truy bắt.