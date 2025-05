Lừa bạn sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" để hưởng hoa hồng 100 USD

Ngày 30/5, Thượng tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bình Định), cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Khánh Hoàng (19 tuổi, trú tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn) để điều tra về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 4/2023, Lê Khánh Hoàng thông qua mạng xã hội được giới thiệu qua Campuchia làm việc tại một công ty với “việc nhẹ lương cao”.

Bị can Lê Khánh Hoàng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an tỉnh Bình Định).

Sau đó, Hoàng liên hệ với một người của công ty, người này hứa cho 100 USD cho mỗi người mà Hoàng giới thiệu đi cùng.

Tin lời, Hoàng đã rủ thêm hai người quen là T.Q.C. (18 tuổi) và P.VL. (23 tuổi), cùng ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, sang Campuchia làm việc. Cả hai người bạn này đều đồng ý.

Ba người sau đó tới khu vực biên giới ở tỉnh An Giang và được người phía công ty dẫn qua Campuchia.

Theo lời khai của Hoàng, sau khi sang Campuchia, cả nhóm được công ty cấp phát máy tính để thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng xã hội. Tuy nhiên, do không lừa được tiền, cả ba bị chủ công ty đánh đập và không cho về nước.

Để được trở về Việt Nam, gia đình Hoàng phải chi trả 65 triệu đồng tiền chuộc, gia đình L. nộp 54 triệu đồng và C. nộp 45 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng An ninh điều tra cảnh báo những người dân, đặc biệt là thanh niên có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động nước ngoài cần phải đi bằng kênh chính thống được nhà nước cho phép.

“Vụ án là lời cảnh báo nghiêm khắc đến các bạn trẻ trước những lời mời gọi hấp dẫn trên mạng xã hội về công việc ở nước ngoài. Đặc biệt là những thông tin không rõ ràng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản”, đại diện lãnh đạo Phòng An ninh điều tra nói.

Vụ việc được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.