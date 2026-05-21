Lời khai kẻ sát hại người tình ở Tây Ninh rồi tạo hiện trường giả

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Vũ Trọng Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra về hành vi giết người.

Tuấn là nghi phạm sát hại người tình trong phòng thuê trọ ở phường Trảng Bàng vào ngày 20/5.

Tuấn bị công an bắt giữ (Ảnh: M.H.).

Theo lời khai ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và cơn ghen kéo dài giữa Tuấn với chị M.. Hai người quen biết, sống với nhau như vợ chồng và có một con chung tại phòng thuê trọ ở phường Trảng Bàng.

Dù đã có vợ con riêng, Tuấn vẫn thường xuyên lui tới phòng thuê trọ nơi chị M. sinh sống, đồng thời chu cấp tiền sinh hoạt cho hai mẹ con.

Thời gian gần đây, Tuấn nghi ngờ chị M. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên hai người liên tục xảy ra cãi vã.

Chiều 20/5, khi đến phòng thuê trọ, Tuấn bắt gặp chị M. đang nhắn tin với một người đàn ông lạ. Sau khi giật điện thoại để kiểm tra, cả hai xảy ra giằng co. Trong lúc nóng giận, Tuấn đã sát hại chị M..

Sau khi gây án, Tuấn chạy xe từ Trảng Bàng về phường Gò Dầu. Khi đến một cây cầu trên địa bàn phường này, nghi phạm bỏ lại xe máy cùng nhiều vật dụng cá nhân để tạo hiện trường giả như một vụ tự tử nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau đó, Tuấn nhảy xuống sông với ý định bơi vào bờ để bỏ trốn.

Nhận tin báo về việc chị M. tử vong tại phòng thuê trọ, Công an phường Trảng Bàng đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Qua xác minh, công an xác định Tuấn là nghi phạm nên triển khai truy bắt.

Trong lúc lực lượng chức năng rà soát tại khu vực phường Gò Dầu, người dân phát hiện một người đàn ông từ dưới sông leo lên bờ với biểu hiện bất thường nên trình báo công an. Qua xác minh, người này chính là Vũ Trọng Tuấn nên lực lượng chức năng đã bắt giữ.