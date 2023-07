Ngày 26/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của đơn vị này đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 7 đối tượng.

Trước đó, khoảng 4h30' ngày 19/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Nông Cống và Công an xã Tượng Lĩnh bắt quả tang Mai Khánh Linh (SN 1980, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống) đang bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng tại tuyến đường liên xã.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong đường dây này gồm: Mai Thị Tuyến (SN 1977, chị gái Linh); Trần Ngọc Sơn (SN 2000, con trai Tuyến); Mai Thị Hằng (SN 1990, em gái Linh), đều ở xã Tượng Lĩnh; Nguyễn Văn Dương (SN 1992, ở xã Trường Trung); Trần Xuân Dương (SN 1991, trú xã Vạn Thiện) và Nguyễn Văn Chính (SN 1990, trú thị trấn Nông Cống).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 348 viên hồng phiến, 214 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan đến việc mua bán ma túy.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy phức tạp, có tính chất liên huyện, liên tỉnh, do nhiều đối tượng trong một gia đình cùng thực hiện với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi.

Quá trình điều hành đường dây, Mai Khánh Linh đã lôi kéo chị gái, em gái và cháu ruột cùng tham gia vào đường dây mua bán ma túy. Đồng thời, chỉ đạo các đối tượng nói trên thực hiện hành vi phạm tội một cách khép kín từ vận chuyển, cất giấu đến giao hàng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.