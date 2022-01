Lợi dụng đêm khuya chở 100 hộp pháo trái phép đi tiêu thụ

Sáng 21/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, lực lượng thuộc Phòng CSGT tỉnh này vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển pháo trái phép với số lượng lớn.

Theo đó, vào lúc 2h sáng cùng ngày, tại km 648, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành đón dừng xe ô tô con mang BKS 37A-356.35 do tài xế Ngô Xuân Hùng điều khiển và Lê Công Mạnh ngồi bên ghế phụ, cả hai đều trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Lê Công Mạnh và tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 bao nilon màu đen bên trong chứa 100 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, có trọng lượng 130kg. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Lê Công Mạnh khai nhận số pháo hoa nổ trên được 2 đối tượng mua vận chuyển ra Nghệ An để tiêu thụ.

Tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản bắt giữ người, tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao cho Công an huyện Bố Trạch để tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.