Loạt bị cáo "bắt tay" ông chủ Nhật Cường buôn lậu gần 340 tỷ đồng lĩnh án

Ngày 8/8, Toà án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đoàn Mạnh Phong (44 tuổi, Chủ tịch Công ty cổ phần tiếp vận SRV) mức án 36 tháng tù về tội Buôn lậu.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Cao Tuấn Hưng (35 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần tiếp vận SRV) lĩnh án 50 tháng tù và Nguyễn Hoàng Sơn (44 tuổi, Kế toán trưởng Công ty SRV) lĩnh án 45 tháng tù cùng về tội Buôn lậu.

Theo cáo buộc, từ 16/11/2017 đến 26/9/2018, ông Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) và đồng phạm đã giao dịch mua hàng hóa điện tử là điện thoại di động như iPhone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy,... máy tính bảng cũ, mới các loại của 10 nhà cung cấp nước ngoài.

Khi thống nhất số lượng, chủng loại hàng mua bán, Bùi Quang Huy không làm thủ tục nhập khẩu theo quy định mà thuê đối tượng tên Hằng (chưa xác minh được nhân thân lai lịch) tiếp nhận hàng, chuyển hàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) về sân bay Nội Bài.

Cáo buộc thể hiện, Hằng cho Đoàn Mạnh Phong số điện thoại của Bùi Quang Huy để liên hệ, trao đổi.

Huy sau đó đã chỉ đạo cấp dưới trao đổi trực tiếp với Phong để thuê đường dây vận chuyển hàng lậu do Phong và bị cáo Cao Tuấn Hưng trực tiếp chỉ đạo, điều hành, làm thủ tục tiếp nhận hàng tại sân bay Nội Bài, vận chuyển về trung tâm Hà Nội, giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Giá cước vận chuyển từ 300.000 đồng đến 1.300.000 đồng/chiếc, tùy loại thiết bị và theo từng thời điểm.

Trụ sở Toà án nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bị cáo Phong được hưởng 40-50 triệu đồng/tháng tùy tình hình thực tế. Sau khi vận chuyển hàng và nhận tiền từ Công ty Nhật Cường, Phong hưởng phần tiền công và chuyển tiền cho Hằng theo mức thỏa thuận.

Các bị cáo thuê Ngô Đức Tùng tiếp nhận hàng hóa từ kho ALS tại sân bay Nội Bài, vận chuyển về giao cho Nông Văn Lư, nhân viên của Công ty Nhật Cường tại kho của công ty này, nhận tiền công vận chuyển đưa cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng.

Cáo trạng xác định, với vai trò là người tổ chức, Đoàn Mạnh Phong đã chỉ đạo bị cáo Hưng và Sơn thực hiện hành vi vận chuyển trái pháp luật qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu hơn 16.970 sản phẩm (điện thoại di động, máy tính) trị giá hơn 307 tỷ đồng. Ông Phong hưởng lợi bất chính hơn 6,9 tỷ đồng cước vận chuyển.

Ngoài ra, bị cáo Phong và Hưng còn tổ chức vận chuyển trái pháp luật 1.082 điện thoại bị bắt giữ, trị giá hơn 30 tỷ đồng. Tổng số hàng hóa Phong và Hưng nhập lậu gần 18.060 sản phẩm, tổng giá trị hơn 338 tỷ đồng.

Sau khi vụ án được khởi tố, các bị cáo bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 13/8/2024, Phong ra đầu thú. Sau đó Hưng và Sơn bị dẫn độ từ nước ngoài về Việt Nam.

Trước đó, một nhóm các bị can thuộc Công ty Nhật Cường đã bị xét xử về tội Buôn lậu trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường (vụ án giai đoạn 1) và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Riêng "ông trùm" Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên tạm đình chỉ điều tra.