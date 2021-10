Lộ diện người liên quan vụ cắt ghép file ghi âm Giám đốc Công an tỉnh

Dân trí Công an tỉnh An Giang xác định, file ghi âm của Giám đốc đơn vị này bị cắt ghép, phát tán là do đối tượng phản động đang sống ở nước ngoài cấu kết với một số nghi phạm trong tỉnh thực hiện.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, ngày 3/10, trang Facebook phản động ở hải ngoại chuyên chống phá Đảng, Nhà nước có tên "Hoàng Dũng" phát tán đoạn ghi âm cuộc điện thoại được cho là của Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh với một vị cựu Bí thư tỉnh ủy. Đối tượng "Hoàng Dũng" còn bình luận rằng, không có sự đồng nhất trong công tác chỉ đạo chống dịch giữa Đại tá Đinh Văn Nơi với người đứng đầu chính quyền địa phương là ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang. Ngay sau đó, Công an tỉnh An Giang vào cuộc xác minh và đã xác định file ghi âm này đã bị cắt ghép và nội dung bình luận của trang Facebook Hoàng Dũng là bịa đặt, mục đích là cố ý gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh An Giang, lộ rõ ý đồ chống phá công cuộc phòng, chống dịch tại địa phương. Hiện Công an đang điều tra người đã cố tình ghi âm các cuộc điện thoại, cắt ghép rồi cung cấp cho các đối tượng phản động trong vụ việc này để xử lý theo quy định. Đối tượng Hoàng Văn Dũng (Ảnh: Công an An Giang). Theo Công an tỉnh An Giang, đối tượng Hoàng Văn Dũng (42 tuổi, hiện định cư ở Mỹ). Trước khi tham gia các hoạt động chống phá trong nước, Dũng đi bán quần áo thuê. Cuộc sống vất vả, kinh tế khó khăn, Dũng bị tác động bởi những thông tin "lề trái" và lợi ích vật chất nên dần thay đổi. Dũng là đối tượng tham gia sáng lập "Phong trào Con đường Việt Nam"; là thành viên cốt cán, hoạt động tích cực ở trong nước, quản trị fanpage "Con Đường Việt Nam"… Mỗi tháng, Dũng nhận được 500 USD từ quỹ hoạt động của tổ chức phản động. Hoàng Văn Dũng còn tham gia nhóm chát kín "Phản ứng nhanh SG". Đây là nhóm chuyên tổ chức các hoạt động tụ tập gây áp lực, đòi trả tự do cho số đối tượng chống đối bị bắt giữ khi tham gia biểu tình. Nhóm này cũng hỗ trợ tài chính nhằm chi phí cho hoạt động mua sắm băng rôn, biểu ngữ đòi trả tự do cho số người bị bắt và chi phí ăn uống cho số đối tượng tham gia… Nguyễn Hành