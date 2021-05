Lộ diện chủ mưu vụ 50 người Trung Quốc tá túc "chui" ở Hà Nội

Dân trí Công an Hà Nội bước đầu làm rõ, khởi tố 3 đối tượng người Trung Quốc về hành vi tổ chức cho 50 người ở lại Việt Nam trái phép.

Liên quan đến vụ hơn 50 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép trên địa bàn quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm (Hà Nội) mới bị phát hiện, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 người Trung Quốc về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo điều 348 Bộ luật Hình sự.

Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Chi Jin Hua (SN 1993), Wu Ding Sen (SN 1988) và Guo Long (SN 1984), cùng trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc.

Số đối tượng nhập cảnh trái phép bị phát hiện ở chung cư Florence.

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 2/5, Công an Hà Nội phát hiện hơn 50 người nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép tại 2 khách sạn hạng sang trên địa bàn quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm.

Tại căn hộ trong chung cư D'Capitale (đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy), cảnh sát phát hiện 5 người Trung Quốc đang tá túc. Trong đó, đối tượng Wu Ding Sen nhập cảnh Việt Nam ngày 27/3 qua Sân bay Quốc tế Nội Bài theo thị thực (visa) DN1 dành cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp Việt Nam với thời hạn 3 tháng.

Cơ quan công an làm rõ, Wu Ding Sen xin visa thông qua Công ty CP xuất nhập khẩu nông lâm sản, thực phẩm Đông Nam Á tại Việt Nam với giá 25.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 87 triệu đồng) để vào Việt Nam tìm việc làm.

Tại cơ quan điều tra, Wu Ding Sen khai nhận, sau khi hoàn thành việc cách ly tại Thanh Hóa, Wu Ding Sen về Hà Nội và gặp Xie Zi Xiang (người quen cũ ở Trung Quốc) và Yang Minh Jing (người yêu của Xie Zi Xiang) tại khu vực siêu thị Big C Trần Duy Hưng nhưng chưa tìm được phòng ở nên đã cùng nhau lên mạng tìm thuê nhà ở.

Thông qua người môi giới, Wu Ding Sen đã thuê được căn hộ ở chung cư D'Capitale với giá 9 triệu đồng/tuần. Sau đó, 3 đối tượng này cùng 2 người khác quen biết với Wu Ding Sen đã chuyển đến căn hộ trên.

Mở rộng điều tra, Công an Hà Nội xác định, Xie Zi Xiang trước khi chuyển đến ở cùng Wu Ding Sen đã ở một căn hộ tại chung cư Florence (số 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm).

Kiểm tra chung cư Florence, cảnh sát tiếp tục phát hiện 46 người nước ngoài khác đang ở tại 9 phòng trong chung cư này, tất cả đều không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm rõ được hành vi tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép tại Việt Nam của Guo Long và Chi Jin Hua.

Tiến Nguyên