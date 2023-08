Kẻ nổ súng ở quán nhậu tại phố cổ Hội An lĩnh 20 năm tù

Ngày 12/8, tại TP Hội An, TAND tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm với Trần Xuân Vũ cùng đồng bọn về tội Giết người, Cố ý gây thương tích và Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động (Ảnh: Công Bính).

Theo cáo trạng, ngày 9/5/2022, có 4 người đang ngồi tại quán nhậu trên đường Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, TP Hội An. Lúc này, Trần Xuân Vũ (SN 2001, tạm trú TP Hội An) cùng Trần Thế Minh (SN 1997, trú TP Hội An), Lý Hậu Hiếu (SN 2001, trú TP Hội An) xông vào.

Vũ cầm một cây kiếm chém đứt ngón tay của Nguyễn Văn Hưng (trú TP Hội An).

Sau đó, Vũ về nhà lấy súng tự chế và được Phạm Viết Cương (SN 1994, trú TP Hội An) chở quay lại hiện trường. Tại đây, Vũ dùng súng bắn 2 phát đạn vào anh Phạm Nguyễn Văn Hiệp (trú TP Hội An), gây đa chấn thương ở vùng mặt, cổ, lưng, gối.

Gây án xong, Vũ lái xe máy chở theo Lý Hậu Hiếu tẩu thoát. Thời điểm cùng Vũ tham gia hỗn chiến, Hiếu đang phải chấp hành quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú của TAND thị xã Điện Bàn về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Sau đó, Hiếu và Vũ lần lượt đầu thú.

Nguyên nhân cuộc hỗn chiến do mâu thuẫn nhau từ trước. Họ nói xấu và thách thức nhau trên mạng xã hội.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Xuân Vũ 20 năm tù về các tội danh Giết người, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trần Thế Minh lĩnh 15 năm tù về tội Giết người, Cố ý gây thương tích. Phạm Viết Cương lĩnh 9 năm tù về tội Giết người. Lý Hậu Hiếu lĩnh 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.